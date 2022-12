Foragido acusado de agredir ex-companheira é preso no Rio

Morador do catete foi encontrado na Praça da Bandeira por agentes da 18ª DP - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem foragido da Justiça e acusado de agredir a ex-companheira foi preso nesta terça-feira (06/12), na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio.

O suspeito é apontado como autor de diversos episódios de violência, com socos, tapas e pontapés, alguns deles ocorridos mesmo após a expedição de medidas protetivas de urgência e do mandado de prisão. Por conta das agressões, a vítima ficou com vários hematomas.

Agentes da 9ª DP (Catete) já vinham procurando pela localização do acusado desde a última semana. Nesta terça (06/12), ele foi localizado por policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira). Morador do bairro Catete, na Zona Sul, ele foi encontrado na Zona Norte após ter sua identidade divulgada em um cartaz divulgado pelo Portal dos Procurados.

Ao receber voz de prisão, o acusado não ofereceu resistência. Ele foi levado à 18ª DP, para o cumprimento das formalidades legais, e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.