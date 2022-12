Militares são encontrados carbonizados em São Pedro da Aldeia

Dois militares foram encontrados carbonizados em um carro em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. As vítimas eram oficiais do Exército e Marinha. Os corpos foram localizados no domingo (3) e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, ambos eram moradores da cidade do Rio de Janeiro e foram para Cabo Frio assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo, na sexta (2).

Os militares teriam bebido e após o jogo decidiram ir a uma casa de prostituição em Vinhateiro, bairro de São Pedro da Aldeia.

Na manhã do sábado (3), os corpos foram encontrados dentro de um Honda Civic incendiado na Estrada da Caveira, com sinais de tortura. A polícia afirmou só ter tido conhecimento que ambos eram militares no domingo (4).

Os corpos foram reconhecidos por exames de DNA e o caso foi registrado na 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, onde está sendo investigado.

Ao portal Metrópoles, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e continua sendo investigado.

“Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime”, informou.