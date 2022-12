Polícia Civil RJ participa da operação nacional "Luz na Infância 10"

No Rio de Janeiro, são cinco mandados de busca e apreensão a serem cumpridos - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) participam, nesta terça-feira (06/12), da operação "Luz na Infância 10" coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). No Rio de Janeiro, são cinco mandados de busca e apreensão a serem cumpridos. Até o momento, três pessoas foram presas em flagrante.

A ação faz parte da mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. O objetivo é cumprir, ao todo, 125 mandados em 18 unidades da federação e outros quatro países (Argentina, Estados Unidos, Equador e Panamá).