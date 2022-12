Polícia Civil prende mulher acusada de matar o próprio companheiro

Homem foi morto com um afacada no peito - Foto: Divulgação

Homem foi morto com um afacada no peito - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, neste domingo (04), uma mulher acusada de matar o próprio companheiro. O crime aconteceu, na noite de sábado (03/12), na casa do casal, na região da Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.

Os agentes foram acionados, estiveram no local, realizaram perícia e as primeiras diligências, constatando que a vítima foi morta com uma facada no peito. Os policiais também verificaram contradições na versão de legítima defesa apresentada pela autora, que foi presa em flagrante e autuada por homicídio.