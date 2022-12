PM é preso após atirar em funcionário de restaurante por discordar de conta em Maricá

Uma briga entre um policial militar e um funcionário de um estabelecimento comercial acabou com uma pessoa ferida, na noite deste domingo, em Araçatiba, Maricá.

No local, que estava cheio, devido a decoração de Natal da cidade, houve correria e tumulto após o disparo.

Segundo informações iniciais, o Policial Militar, lotado no 7°BPM (São Gonçalo), se desentendeu com o funcionário do bar, por discordar do valor de sua conta. No debate entre os dois, o PM efetuou um tiro, que atingiu o funcionário do bar.

O policial de folga foi imobilizado pela população, que iniciou um linchamento contra ele. Mas, policiais militares chegaram e encaminharam o colega de farda para a 82°DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada.

A vítima foi socorrida por populares para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Ele foi atingido na perna, mas seu estado é estável e sem risco de morte.

O motivo da discussão não foi confirmado pela polícia, mas, segundo a PM, o policial foi encaminhado para a Unidade Prisional da Polícia Militar.

Confira a nota da PM :

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de domingo (04/12), policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e do 12ºBPM (Niterói) foram acionados para verificar ocorrência em Araçatiba, no município de Maricá. Segundo informações preliminares, teria ocorrido uma discussão e disparos de arma de fogo envolvendo um policial militar de folga. No local, este agente de folga foi detido e desarmado pelas equipes do PROEIS e do 12ºBPM. Ele foi conduzido para a 82ª DP e, posteriormente, para a Unidade Prisional da PMERJ. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanhou a ocorrência. Uma pessoa que ficou ferida no local do fato foi socorrida por transeuntes ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal".