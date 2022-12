Operação Liberdade V: Seis pessoas são presas e 68 aves silvestres são resgatadas

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio-Ambiente (DPMA), em conjunto com o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), IBAMA e a Prefeitura do Rio de Janeiro deflagraram, neste domingo (04/12), a Operação Liberdade V, no local conhecido como “Feira Livre da Tijuca”, no bairro da Zona Norte.

Na ação, foram apreendidos 68 pássaros silvestres, como coleiros, curiós, canários, tizíus, trinca-ferros, chanchões, periquitos verdes, sabiá, biquinho de lacre, garibaldo, tico-ticos e maria preta, que estavam sendo vendidos sem qualquer tipo de licença e em condições de maus tratos.

Os responsáveis foram conduzidos até a sede desta especializada, onde foram cumpridas as medidas de praxe.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de aves silvestre do IBAMA.