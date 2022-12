Acusado de integrar grupo miliciano é preso na Baixada Fluminense

Policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ/8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam, no final da tarde deste sábado (03), na Rua Guatemala, no Morro das Pedrinhas, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, um homem suspeito de envolvimento com grupo paramilitar que na região de São João de Meriti.

Após receberem as informações do Disque Denúncia, que indicavam que no local era reconhecido por sofrer influência da milícia, os policiais avistaram o suspeito, sendo observado um volume na sua cintura e ao abordar o criminoso, foi arrecadado com ele, duas pistolas modelo .380, além de 33 munições de armas desse calibre.

Aos policiais, ele confessou que faz parte da milícia local, e que estava preso pelos crimes de Porte Ilegal de Arma e de Associação Criminosa, sendo posto em liberdade na última quinta-feira (01)..

O suspeito e junto com o material apreendido, foram levados para a 64ª DP (São João de Meriti), onde foi feita R.O de apreensão, e posteriormente à 54ª DP (Belford Roxo/Central de Flagrantes), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, sendo o acusado autuado no Artigo 16, inciso 4 da Lei 10826/2003, ficando preso à disposição da justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça ou envolvidos em grupos para militares, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ