PM dá prejuízo de R$ 500 mil e 'quebra' o tráfico de Arraial do Cabo

Policiais militares do 25BPM (Cabo Frio) apreenderam, na madrugada deste sábado (3), uma grande quantidade de drogas em um casa abandonada na comunidade da Coca Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio.

Os militares chegaram até o local após uma denúncia anônima, que informava o endereço do imóvel. Na casa, segundo as informações, bandidos guardavam drogas e armas.

Chegando no imóvel, os policiais não enfrentaram resistência e localizaram grande quantidade de drogas. De acordo com a PM foram apreendidos 111kg de maconha, 9,4 mil cápsulas de cocaína, 3kg de pasta base de cocaína, uma pistola, munição e carregadores.

Estima-se que a apreensão represente um prejuízo ao tráfico de drogas de aproximadamente R$ 500 mil. O caso foi registrado na 132DP.