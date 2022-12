PM fecha bingo clandestino no Rio com ajuda do Disque Denúncia

Policiais militares de Batalhões da 1ª CPA (Comando de Policiamento de Área) em ação com policiais do 17º BPM (Ilha do Governador), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, interditaram na tarde de sábado (02), um bingo clandestino, que estava em pleno funcionamento.



Visando coibir ações criminosas na área do 17º BPM, e após denúncias dando conta de um endereço de jogos de azar, na Avenida Paranapuã, na Praia da Bandeira, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, os policiais procederam ao local, constatando o fato e onde conseguiram localizar vinte máquinas de caça-níqueis, sendo uma inoperante.



A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador) -, sendo o proprietário do local, apresentado a autoridade policial para apreciação e devido registro de ocorrência e onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.



