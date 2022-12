Ladrão invade e rouba Catedral de São João Batista, no Centro, em Niterói

A Catedral de São João Batista, no Centro de Niterói, foi invadida e roubada por um homem armado na manhã desta quinta (1º). O assaltante, que ainda não foi identificado, entrou na igreja enquanto acontecia uma das missas da manhã e se dirigiu até a secretaria, onde estavam três funcionários.

A ação foi filmada por câmeras de segurança do local. Um dos funcionários foi rendido pelo criminoso, que levou mais de R$2 mil e o celular usado pela catedral. Segundo as vítimas, o homem fugiu a pé com uma mulher que o esperava do lado de fora.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas o casal não foi encontrado. Funcionários da igreja disseram que o último assalto sofrido pela catedral aconteceu há 22 anos.