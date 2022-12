Polícia Civil apreende grande quantidade de substâncias entorpecentes no Galeão

Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em conjunto com representantes da Receita Federal e dos Correios, apreenderam grande quantidade de drogas, nesta quinta-feira (01/12). Ao todo, foram 4kg de maconha, 7kg de ecstasy, 1kg de haxixe, 535 unidades de lança perfume, 1kg metanfetamina e 310g de crack.

Os entorpecentes foram encontrados no Terminal de Cargas (Teca) dos Correios, no Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, após ação integrada de inteligência. Segundo os agentes, as substâncias foram enviadas como encomendas e as investigações estão em andamento para a identificação de remetentes e destinatários.