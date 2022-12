Ação da PM deixa 5 mortos e paralisa metrô no RJ

No fim da tarde desta quinta-feira (1), a polícia militar realizava uma operação conjunta nas comunidades do Juramento, em Vicente de Carvalho, e do Chapadão, em Costa Barros. No momento em que os agentes deixavam o morro do Juramento, criminosos do Juramentinho, comunidade vizinha, atiraram contra eles.

Cinco suspeitos morreram no confronto com a PM, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Thomaz Coelho, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, três deles chegaram a ser socorridos a um hospital local, mas não resistiram aos ferimentos. Outras duas pessoas morreram no local.

Em vídeos e imagens publicadas por moradores é possível ver a intensa troca de tiros na região. Um morador divulgou imagem de dois policiais colocando corpos de dois homens na caçamba de um carro com giroflex. Em outros registros de moradores aparecem homens com a cabeça coberta e armas de grosso calibre correndo pelas ruas do Juramento.

O tiroteio aconteceu próximo à entrada da estação Thomaz Coelho e por conta do confronto foi necessário fechar a Avenida Pastor Martin Luther King Jr e houve a interrupção da circulação da linha 2 do metrô. A circulação só foi restabelecida quase duas horas depois do início do tiroteio. Os intervalos ainda estão sendo normalizados.