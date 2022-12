Pelo menos uma suspeito é morto durante operação para prender miliciano mais procurado do Rio

Uma operação realizada pela Polícia Militar para tentar capturar Zinho, acusado de chefiar a milícia no Rio de Janeiro, deixou, até o momento, pelo menos um morto na Zona Norte da capital fluminense. A ação começou na madrugada desta quinta-feira (01/12) e segue em andamento.

Segundo informações da PM, o homem morto foi identificado como sendo “Lobão”, acusado de integrar milícia local e de liderar atividades criminosas na comunidade do Aço, em Santa Cruz. Ele teria sido socorrido à UPA do bairro Paciência, mas não resistiu aos ferimentos de disparos.

O confronto teria acontecido também em Santa Cruz. Agentes do setor de inteligência da Polícia descobriram que Luis Antonio da Silva Braga, conhecido como Zinho, se reuniria com lideranças de grupos criminosos e milicianos nas comunidades do bairro durante a madrugada.

Com isso, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi enviada ao local e acabou sendo recebida a tiros por grupos paramilitares, conforme os relatos da instituição. Após a troca de tiros, o grupo de suspeitos fugiu e os policiais seguem na busca.

No local onde estavam os acusados, o Bope apreendeu quatro automóveis e diversos objetos. Entre eles, estavam, dois celulares, mais de 200 cargas de munição, 16 carregadores para arma, um aparelho radiotransmissor e bases para carregamento, além de vestimentas táticas, como três coletes balísticos, cintos de guarnição e coldres.

A operação acontece nas comunidades do Aço, Cesarão, Três Pontes, Antares e Rola. A 36ª DP (Santa Cruz) recebeu os objetos apreendidos, enquanto a Delegacia de Homicídios da Capital registrou a ocorrência do suspeito baleado.

Zinho é o nome mais procurado do estado entre os acusados de envolvimento com grupos paramilitares. Ele é apontado como o líder da principal milícia do Rio, cargo que ocupa desde a morte de seu irmão, Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko, em 2021. Até a tarde desta quinta (01/12), ele ainda não foi encontrado pela PM.