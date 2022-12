Presos após confronto no Complexo da Viradouro

Dois homens foram presos durante uma operação desencadeada por policiais do 12ºBPM (Niterói) no Complexo do Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, na manhã desta quinta-feira (1º). Houve intensa troca de tiros na ação, que terminou com a apreensão de armas e drogas.

PMs, que já ocupam a comunidade, realizavam uma operação que tinha o objetivo o levantamento de barricadas, quando foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados.

Após a troca de tiros, os militares capturaram na Rua Nossa Senhora das Graças, dois suspeitos de 31 e 28 anos.

Com eles, os agentes encontraram uma pistola calibre nove milímetros, munições, maconha, cocaína. Skank, crack, rádio transmissor e R$ 63 em espécie.

O caso será investigado pela Polícia Civil.