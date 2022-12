Polícia prende dois suspeitos de roubo a joalheria de shopping em Cabo Frio

Policiais militares prenderam, na noite desta quarta-feira (30), dois suspeitos de roubo a uma joalheria do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio. Com eles, os agentes conseguiram recuperar os objetos furtados.

A prisão ocorreu após os agentes serem informados de que estaria ocorrendo um roubo a uma joalheria no interior do shopping, localizado na Av. Henrique Terra. De imediato, foi feito um cerco em toda região, e os policiais conseguiram localizar os acusados no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo.

Os suspeitos, um de 44 anos e outro de 27, chegaram a trocar tiros com os PMs, mas logo foram presos com o material roubado. Os agentes recuperaram uma mochila com joias e relógios, com um valor aproximado de R$100 mil.

Arma e carros que estavam em posso dos criminosos | Foto: Divulgação

Com os acusados, foram apreendidas duas pistolas, uma granada, um rádio transmissor, um carro Tiggo 5 de cor branca, utilizado no roubo, e um celular.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio) e os suspeitos foram autuados em flagrante.