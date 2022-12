PM prende dois suspeitos com arma e drogas no Engenho do Mato

Agentes do 12º BPM prenderam, na noite desta quarta-feira (30), dois suspeitos em posse de arma e drogas na Avenida Irene Lopes Sodré, no bairro do Engenho do Mato, em Niterói.

A prisão ocorreu após os PMs estarem realizando um patrulhamento pelo bairro e se depararem com cinco homens em atitude suspeita, na Rua 53 com a Rua Geralda Pontes Miranda de Oliveira.

Segundo a Polícia Militar, ao tentarem efetuar a abordagem, os agentes foram recebidos a tiros e decidiram revidar, iniciando um breve confronto.

Assim que a troca de tiros se encerrou, os policiais encontraram dois dos cinco suspeitos, efetuando a prisão. Um estava em posse de uma pistola e o outro estava com um farto material entorpecente e um rádio transmissor.

Um dos acusados precisou ser socorrido imediatamente para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) pois estava ferido.