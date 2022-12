Polícia Militar prende dois homens em Belford Roxo suspeitos de ligação com a milícia

Policiais militares do Rio de Janeiro prenderam, na tarde desta quarta-feira (30), dois suspeitos de envolvimento com um grupo paramilitar que age na região de Nova Iguaçu e Belford Roxo. A detenção aconteceu na Estrada de Miguel Couto, esquina com a Rua Paulo Roberto, em Miguel Couto, Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia, os suspeitos foram localizados após os agentes receberem informações que indicavam cobranças de milicianos em um comércio local. Enquanto faziam a vigilância, eles avistaram os dois homens dentro de uma borracharia assaltando o comerciante, e fizeram a abordagem.

Os suspeitos foram levados para a 58ª DP (Nova Iguaçu), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os dois suspeitos foram indiciados pelos crimes de Extorsão e Organização Criminosa (Milicia). Um deles ainda possui passagem nos artigos 16 e 157 do Código Penal. Com eles, foram apreendidos: uma moto, dois celulares e R$ 782.

Denuncie a localização do envolvido com grupos paramilitares, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ