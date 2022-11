Polícia Civil e Receita Federal apreendem drogas armazenadas em encomendas postais

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Aeroporto Internacional (DAIRJ) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), e a Receita Federal apreenderam, nesta quarta-feira (30/11), drogas sintéticas, maconha, crack, skunk e haxixe armazenados em encomendas postais no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A ação foi realizada após levantamento de informações e um trabalho de inteligência. Peritos do Instituto Félix Pacheco (IFP) e cães farejadores também participaram da operação.

As investigações começaram em setembro deste ano. Uma remessa de 1.200 comprimidos de ecstasy foi apreendida em Fortaleza, no Ceará. Os agentes descobriram que o mesmo remetente havia enviado drogas para destinatários de outros estados, inclusive, para o Rio de Janeiro. Com base nesses dados, os policiais solicitaram aos Correios a retenção de mais de 2 mil remessas suspeitas e deflagraram a operação.