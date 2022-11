Suspeito morre após troca de tiros com PMs no Cubango

Pistola 9mm foi apreendida com o suspeito - Foto: Divulgação

Um homem de 23 anos morreu após trocar tiros com agentes do 12ºBPM, na tarde desta terça-feira (29), no Cubango, em Niterói.

Policiais militares receberam uma denúncia de que haveria uma pessoa sequestrada sendo agredida na Travessa Herdy. Ao chegaram no local, foram recebidos a tiros por homens armados, revidando os disparos.

Após o fim do confronto, um dos suspeitos foi encontrado morto em posse de uma pistola 9mm. Os PMs também vasculharam a localidade, mas não localizaram nenhuma vítima de sequestro.

Posteriormente, o local foi periciado e o caso foi registrado na DHNSG.