Dupla acusada de roubar casas anunciadas na OLX em Niterói é presa (vídeo)

Duas mulheres acusadas de participarem de um esquema de roubos a residências em Niterói foram presas na manhã desta terça-feira (29/11), na Comunidade da Providência, no Centro do Rio. De acordo com as denúncias, a dupla realizava os assaltos em domicílios anunciados no aplicativo de venda de imóveis "OLX".

Identificadas como Myrella Rhadja Rodrigues dos Santos e Sheila Rodrigues de Souza, as acusadas foram localizadas após apuração realizada por agentes da 77ª DP (Icaraí). As investigações apontam que elas entravam em contato com as vítimas através de anúncios de imóveis no aplicativo, fingindo estarem interessadas em comprar a casa. Em seguida, elas agendavam uma data para visitar o espaço.

Segundo a Polícia Civil, elas repassavam os endereços para outros membros da quadrilha, que compareciam ao local na data marcada com o vendedor e realizavam o roubo. As suspeitas responderão por acusações de roubo no interior de residência e organização criminosa. A 77ª DP informou que continuará investigando para tentar prender os outros integrantes da quadrilha.