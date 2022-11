Polícia apreende produtos de luxo falsificados em São Gonçalo; vídeos

Policiais Civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial deflagraram uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (29), em São Gonçalo. Os mandados foram expedidos após uma investigação que constatou a existência de uma associação criminosa especializada na comercialização de produtos falsificados de marcas de luxo em lojas virtuais na rede social Instagram.

Foram apreendidos diversos produtos como camisas, calças, bolsas, malas, calçados, relógios, dentre outros, todos eles já verificados como falsificados de marcas como Gucci, Versace, Christian Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, Balmain, Rolex etc. Também foram apreendidos telefones celulares, computadores e outros objetos que poderão auxiliar na continuidade da investigação.

Os investigados comercializavam os produtos utilizando-se da prática conhecida como "dropshipping". Trata-se de uma modalidade de comércio onde os vendedores não dispõem de grandes estoques de produtos, nem são responsáveis pelo seu frete, mas apenas administram sites que funcionam como intermediários entre os compradores e as grandes plataformas que enviam diretamente os produtos aos clientes.

A DRCPIM irá verificar a participação e responsabilidade de empresas como "Shoppee" e "Aliexpress" na prática dos crimes investigados, uma vez que, de acordo com informações preliminares, as mencionadas plataformas atuam cientes da venda de mercadoria pirata através da prática do “dropshipping”.

Os responsáveis pelas lojas virtuais foram conduzidos à DRCPIM, a fim de prestar depoimento sobre a origem dos produtos comercializados. Eles responderão, a princípio, por crime contra a propriedade industrial.

Todo material apreendido será encaminhado à perícia e, posteriormente, será destruído.

