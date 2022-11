Morre caminhoneiro baleado na cabeça na Zona Oeste do Rio

William estava no Rio realizando um transporte vindo de Minas Gerais - Foto: Reprodução

Morreu na noite deste domingo (27) o caminhoneiro William Lourenzo, baleado na cabeça após tentativa de assalto em Senador Camará, Zona Oeste do Rio.

Ele estava internado em estado grave, há quatro dias, no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

O irmão de William, Wallace Lourenzo, fez o comunicado do falecimento pelas redes sociais. A família do motorista de caminhão soube da morte através dos médicos do hospital.

William foi atingido por um tiro de fuzil depois de ser abordado por criminosos armados na Estrada do Taquaral, em Senador Camará, na quarta-feira (23). Ele realizava um transporte de Minas Gerais para o Rio de Janeiro.