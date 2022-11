Após troca de tiros com a Polícia, suspeito é morto na Zona Norte

Uma troca de tiros entre policiais militares e um homem acusado de roubo terminou com a morte do suspeito no Engenho Novo, bairro da Zona Norte do Rio, neste domingo (27).

O acusado teria roubado um veículo em outra região da Zona Norte, no Grajaú, e fugido pela estrada que liga o bairro a Jacarepaguá, conforme afirmou a Polícia. Enquanto passava pela Rua Caimbé, o homem foi cercado por uma equipe do 3º BPM (Méier). Tentando escapar, ele atirou contra os agentes, segundo a corporação, e foi baleado pelos disparos dos agentes, que reagiram.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou a ocorrência. O carro roubado foi apreendido. Nele, foram encontradas duas pistolas de calibre 9mm, também apreendidas.