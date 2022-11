Acusado de tentar matar adolescentes é preso em Campos, no Norte do Rio

Um homem acusado de tentativa de homicídio foi preso na última sexta-feira (25/11), em Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio. Ele teria tentado matar dois adolescentes em uma rodovia na cidade.

O suspeito avançou contra a motocicleta onde estavam os dois jovens enquanto passava pela estrada, segundo a Polícia. Os adolescentes ficaram feridos em estado grave. A tentativa foi registrada por câmeras de segurança.

Após apuração das imagens flagradas, o homem foi identificado e localizado, sendo levado para a 134°DP (Campos dos Goytacazes), onde aguarda decisão da Justiça.