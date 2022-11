Português procurado por dívida de pensão é preso em aeroporto no Rio

Acusado foi encontrado e preso por agentes da Polícia Federal no aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação

Acusado foi encontrado e preso por agentes da Polícia Federal no aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação

Um homem acusado dívidas com pensão alimentícia foi encontrado e detido no Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, na noite do último sábado (26/11). O acusado é português e era alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Niterói.

Segundo a Polícia Federal, agentes da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional do Galeão (Deain) identificaram que um dos passageiros de um voo vindo de Amsterdã, na Holanda, era alvo de um mandado em aberto expedido pela 4ª Vara de Família de Niterói.

Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal e ficará à disposição da Justiça.