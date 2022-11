Quatro presos por roubo a pedestre em Copacabana

Durante as diligências, os suspeitos foram detidos por policiais militares e encaminhados para a delegacia - Foto: Divulgação

Durante as diligências, os suspeitos foram detidos por policiais militares e encaminhados para a delegacia - Foto: Divulgação

Quatro pessoas envolvidas em um violento roubo contra um pedestre, ocorrido na Rua Barata Ribeiro, no bairro Copacabana, na Zona Sul, foram identificadas e presas.

A ação foi por meio de um trabalho integrado entre a 12ª DP (Copacabana) e o 19° Batalhão de Polícia Militar (BPM). De acordo com os agentes, a vítima não compareceu à delegacia para registrar o crime, mas os policiais tomaram conhecimento do fato e iniciaram as buscas pelo grupo.

Durante as diligências, os suspeitos foram detidos por policiais militares e encaminhados para a delegacia, onde foram autuados pelo crime de roubo.