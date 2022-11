Suspeito é baleado após perseguição com a PM na Zona Norte

Um homem acusado de realizar assaltos na Zona Norte do Rio foi baleado após uma perseguição entre policiais militares e suspeitos neste sábado (16/11), em Irajá.

Uma equipe do 41º BPM (Irajá) relata ter ordenado a parada de um veículo suspeito durante patrulhamento na avenida Ubirajara. O carro não obedeceu a ordem e seguiu acelerando, segundo a PM. Em seguida, o automóvel teria colidido com um poste de energia.

Após a batida, os dois homens que estavam no carro efetuaram disparos com uma pistola contra os oficiais na via, de acordo com o relato. Os agentes reagiram e um dos homens foi atingido. O outro, conforme declarou a corporação, roubou um veículo e conseguiu escapar.

O estado de saúde do acusado baleado não foi informado. A pistola usada pela dupla e o carro onde estavam foram apreendidos.