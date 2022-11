Bombeiro e suspeito são baleados em tentativa de assalto na Região Norte do Estado do Rio

Ambos foram levados, em estado grave, para hospital no centro do município - Foto: Reprodução

Uma tentativa de assalto próximo a uma unidade de manutenção e transportes do Corpo de Bombeiros, em Campos no Norte Fluminense, terminou com um agente militar e um suspeito baleados, na manhã deste sábado (26/11), em Campos dos Goytacazes.

Segundo o relato de testemunhas, o suspeito teria invadido a área militar por volta das 5h para tentar roubar uma moto. Ele foi flagrado por um sargento-bombeiro, que reagiu a tentativa de assalto, dando início a um confronto.

O acusado teria disparado diversas vezes contra o agente militar, que foi atingido no peito e no pescoço. O bombeiro, por sua vez, teria atirado várias vezes contra o suspeito, de acordo com as informações, atingindo-o quatro vezes - no olho e nas pernas.

Ambos foram socorridos ao Hospital Ferreira Machado, no Centro do município, em estado grave. A ocorrência foi registrada na 134ª DP (Campos), que investiga o caso.