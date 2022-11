Moradores encontram crânio humano em Maricá

Moradores de Maricá encontraram um crânio humano pendurado em uma estaca na região da Restinga do município, na manhã da última sexta-feira (25/11).

Testemunhas relataram ter reparado no osso pendurado enquanto passavam pela região. A Polícia foi acionada e agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) estiveram no local para realizar a perícia. Em seguida, foi informado que o crânio seria levado para unidade do Instituto Médico Legal (IML) no Barreto, em Niterói.