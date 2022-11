Polícia Federal prende dois homens com 84 pistolas na Dutra

Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam em flagrante na manhã deste sábado (26) dois homens que transportavam 84 pistolas automáticas na rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Piraí, no sul fluminense.

O armamento estava oculto na bagagem da dupla, que saiu de ônibus de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. As pistolas, que se encontravam com a numeração raspada, foram localizadas durante fiscalização realizada por policiais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), lotados na Superintendência da Polícia Federal no Rio.

De acordo com os agentes, as armas seriam destinadas à facção criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, zona norte do Rio.

Os presos foram conduzidos à superintendência regional da PF, onde foram autuados em flagrante e serão encaminhados para um presídio do estado, onde ficarão à disposição da Justiça Federal. Os dois responderão pelo crime de porte ilegal de armas de fogo, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.