Foragido da Justiça é preso com informações do Disque Denúncia

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde desta sexta-feira (25), na Rua Pará, no Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o criminoso foragido, Victor da Silva Viana, de 24 anos.

Preso pela primeira vez, em abril de 2017, após assaltar os passageiros de um coletivo, na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio, ele passou em junho de 2018, para prisão albergue, onde empreendeu fuga do sistema carcerário. Em setembro do mesmo ano, ele foi recapturado, na Avenida Airton Senna, no Parque Santa Branca, em Belford Roxo, com material entorpecente, uma tornozeleira eletrônica, um rádio transmissor, R$ 65 reais em espécie, um telefone celular e uma munição intacta de pistola 9mm.

Condenado a pena de dez, em regime inicial fechado, depois passando para o semiaberto, ele ficou na condição de evadido do Sistema Penitenciário, após ganhar o beneficio de Indulto de Natal, no final de 2021.

Contra Victor Viana, havia um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de “Evasão”, por ter empreendido fuga do estabelecimento penal onde estava recolhido.

Após a ação policial, detento foi conduzida para a sede policial da 60ª DP (Campos Elísios), onde foi formalizado o cumprimento do seu mandado de prisão e, em seguida, encaminhada para cadeia pública onde ficará acautelado à disposição do Poder Judiciário, a fim de cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.

