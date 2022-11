Homem esfaqueia uma mulher em tentativa de feminicídio no RJ e é preso em flagrante - Foto: Reprodução

Na tarde desta sexta-feira (25), uma mulher de 34 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O homem foi preso em flagrante pelos agentes do 4ºBPM (São Cristóvão).

De acordo com a PM, foram populares que acionaram os militares, após o homem cometer o crime. Eles encontraram uma mulher ferida por arma branca e um outro homem que estava no local também estava ferido, ambos foram encaminhados ao Souza Aguiar. Uma criança também estava ferida sem gravidade, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde de ambas as vítimas.

Os agentes do Quartel Central do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 16h e prestaram o primeiro atendimento às vítimas. A rua São Cristóvão precisou ser interditada na altura da rua Antunes Maciel.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).