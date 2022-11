Operação da Polícia na Maré apreende três toneladas de maconha e oito carros roubados

Por volta das 4h da manhã desta sexta-feira (25), as polícias Militar e Civil realizaram uma operação em 13 comunidades da Região Metropolitana do Rio. Na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, foram apreendidos, um fuzil, oito carros roubados, duas granadas, uma pistola, um revólver e três toneladas de maconha (com a ajuda de cães farejadores).