Urgente: Três baleados em SG dão entrada em hospital do Colubandê

Três pessoas foram baleadas, na tarde dessa sexta-feira (25), durante operação de policiais do 7ºBPM em uma comunidade na Região do Rio do Ouro, em São Gonçalo.

Os baleados foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e ainda não há maiores informações sobre a ocorrência.

* Em apuração