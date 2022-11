Mulher é baleada no rosto após ser vítima de transfobia e intolerância religiosa em Niterói

Uma mulher trans foi baleada no rosto na última segunda-feira (21/11), na Praça São João, Centro de Niterói. Segundo ela, o autor do disparo é pai de um mototaxista, que teria ofendido a vítima com injúrias transfóbicas três dias antes da ação criminosa, na sexta (18/11).

Nycole da Silva Pinto, de 26 anos, conta que o caso começou na sexta-feira (18/11), quando ela e uma amiga tentaram utilizar o serviço de um mototáxi em um ponto no Centro. Ao chegarem lá, o piloto se recusou a prestar o serviço, afirmando que “não levaria viad* na garupa”, mas que gostava “de sair com viad*”.

No dia seguinte às ofensas, Nycole foi contatada pelo pai do motociclista através do WhatsApp. “Ele mandou dois áudios. Não dava para ouvir porque os áudios estavam chiando. Perguntei o que era. Ele disse que queria saber do desentendimento, e eu falei: ‘desentendimento não, seu filho nos tratou mal e ele tem que saber respeitar’”, explica a vítima.

O homem voltou a entrar em contato no domingo (20/11) e tentou marcar com Nycole para conversar pessoalmente sobre o assunto, em Niterói. Ela negou a proposta, já que sequer estava na cidade no dia. Na segunda-feira (21/11), quando estava de volta ao município, ela encontrou o homem falando com sua amiga.

“Por volta das 20h, ele estava lá discutindo com minha amiga. Ele foi tirar satisfação com ela porque ela falou que o filho dele saia com trans. Ele disse que o filho dele ‘não comeria homens’”, relembra ela. Ao vê-la, o suspeito chamou Nycole para a discussão, mas ela disse que não tinha nada para resolver e que precisava ir até uma encruzilhada próxima para acender velas para seus guias.

“Ah, tu é macumbeira? Eu odeio macumba. Então tu tá protegida?”, reagiu o suspeito. Nycole respondeu que estava protegida por Deus e por seus guias. No mesmo instante, segundo a vítima, o homem foi até o ponto do mototáxi e voltou na garupa da moto, com o filho pilotando, até o local onde Nycole prestava homenagem a seus guias da Umbanda.

“Você mexeu com a família errada, tá fazendo macumba para a pessoa errada”, teria falado o pai do mototaxista, de acordo com Nycole, antes de pegar uma pistola e disparar contra seu rosto. Segundo a vítima, ele teria tentado efetuar outros disparos contra ela e a miga, mas fugiu ao perceber outras pessoas presentes na praça.

Vítima continua com bala alojada entre maxilar e crânio | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A ocorrência foi registrada no 78ª DP (Fonseca), que iniciou as investigações e encaminhou o caso para a 76ª DP (Niterói). A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima, e não deve passar por cirurgias. “A bala ainda tá alojada entre meu crânio e o maxilar, mas o médico disse que não vai precisar de cirurgia. Vou voltar lá em breve para o acompanhamento”, compartilhou Nycole.

Ainda de acordo com ela, os acusados voltaram a entrar em contato com ela pelo WhatsApp após o crime para ameaçá-la. A Polícia investiga os dois homens, que ainda não tiveram sua identidade divulgada.