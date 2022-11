Homem é atingido por bala perdida dentro de supermercado no Fonseca

Um homem de 28 anos foi atingido por uma bala perdida dentro de um supermercado no bairro Fonseca, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (25/11). Segundo informações preliminares, ele seria funcionário do estabelecimento.

O caso aconteceu no Supermercado Princesa, na Alameda São Boaventura. O disparo teria acertado, de raspão, a cabeça do funcionário. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local por volta das 15h50.

A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde, mas a informação é de que seu quadro é estável. Procurado, o estabelecimento não quis comentar o caso.