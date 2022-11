Atirador que matou professores e aluna em escola e preso no Espírito Santo

O homem que assassinou duas professores e uma aluna, de apenas 12 anos de idade, na manhã desta sexta-feira (25), após invadir duas escolas no Espírito Santo, foi preso pela Polícia Militar. Ele foi encontrado na própria casa horas após o ataque.

O anúncio da prisão foi feito pelo governador do estado, através das redes sociais. "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã", escreveu Renato Casagrande (PSB).

Na mesma publicação, Casagrande informou ainda que decretou luto de três dias no estado e que as investigações continuam para entender o que motivou o ataque.

"Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos".

Após o ataque, o homem fugiu em um carro que estava com a placa parcialmente encoberta. Contudo, os policiais conseguiram observar partes da placa e com isso descobrir o endereço de moradia do criminoso, que foi surpreendido. A identidade do suspeito não foi revelada.