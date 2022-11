PM retira barricadas no bairro Almerinda, em São Gonçalo

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) removeram diversas barricadas, nesta sexta-feira (25), nas comunidade da Colina e Seis Pedal, no bairro Almerinda, em São Gonçalo. O objetivo da ação é proporcionar segurança no local, objetivando a preservação da ordem pública.

Durante a remoção dos bloqueios colocados por traficantes, os policiais precisaram utilizar uma retroescavadeira, já que a maioria das barricadas são fixadas com cimento.

Com a retirada dos bloqueios, os moradores poderão voltar a circular normalmente pelos bairros. Confira as ruas que tiveram as barricadas retiradas:

- Rua Joaquim Raphael

- Rua Emídio Nascimento

- Rua Líbano Ratazzi

- Rua Pinheiro Chagas

- Rua Vicencio da Silva

- Rua Passos da Pátria

- Rua Francisco Nascimento