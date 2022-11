Três mortos, dois feridos e fuzil apreendido no Morro do Estado

Uma operação da Polícia Militar nesta sexta-feira (25) no Morro do Estado, em Niterói, resultou em três mortos, dois feridos, armas e drogas apreendidas.

Ainda não há a identificação dos suspeitos, mas segundo a polícia, todos são integrantes do tráfico local e foram feridos durante confronto com policiais do 12º BPM (Niterói).

De acordo com a PM, os agentes se deslocavam para reforçar o patrulhamento na comunidade quando foram recebidos a tiros por 10 homens armados. Após o confronto, três homens foram encontrados mortos e dois feridos. A dupla foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heat). O estado de saúde deles é considerado estável.

Durante a ação, a polícia apreendeu um fuzil, três pistolas e farta quantidade de drogas.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.