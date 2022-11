Filho de Sérgio Cabral se apresenta no Rio e é preso pela PF

O filho do ex-governador, de 26 anos, é dono da produtora ZC Entretenimento, voltada para eventos, feiras e shows - Foto: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira (24), José Eduardo Cabral Neves, filho do ex-governador do Estado do Rio, Sérgio Cabral, se apresentou na Superintendência da Polícia Federal da capital fluminense, na Zona Portuária da cidade.

Com mandado de prisão preventiva, ele é um dos principais alvos da operação “Smoke Free”, que já prendeu treze pessoas.

De acordo com a PF, sete dessas prisões foram de PM's, além deum era agente da própria Polícia Federal. A ação também resultou na apreensão de milhares de cigarros clandestinos, veículos de luxo, joias, mídias, celulares, computadores, documentos diversos e cerca de R$ 400 mil reais em espécie.

Ao saber da notícia do mandado de prisão contra o filho, Cabral passou mal dentro da cadeia e precisou de atendimento médico.

As investigações da PF junto ao Ministério Público Federal (MPF), apontam que o contrabando das mercadorias era feito por um grupo armado e transnacional, que chegou a gerar prejuízo de dois bilhões de reais à União em sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e corrupção.