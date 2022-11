Motoristas se assustam com intenso tiroteio na saída de túnel na Gávea

Motoristas que passavam pelo túnel Rafael Mascarenhas, na Gávea, se assustaram com um intenso tiroteio no local - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde desta quinta-feira (24), motoristas que passavam pelo túnel Rafael Mascarenhas, na Gávea, se assustaram com um intenso tiroteio no local, que teve o trânsito prejudicado. Um suspeito foi baleado durante a troca de tiros.

Os agentes da UPP Rocinha e do 23° BPM (Leblon) foram informados que criminosos estariam no interior de um carro que passava pela Avenida Leonel Franco, próxima ao túnel. Ao chegarem no local houve o confronto entre os policiais e os criminosos. De acordo com testemunhas os bandidos abandonaram o veículo e fugiram pela mata.

Na ação, os policiais apreenderam um carro, uma pistola, um carregador e munições. Após o confronto, os PM's foram informados sobre um suspeito que deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A ocorrência foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon).