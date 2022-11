Disque Denúncia cria campanha em prol de esclarecimento de morte de PM na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quinta-feira (24), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à prisão do acusado foragido, Lucas Yan Correa Guimarães, de 28 anos. Ele é um dos envolvidos na morte do sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Joviano Francisco de Oliveira Filho, de 71 anos, morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O crime ocorreu no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 04h50min, na Avenida Presidente Kennedy, bairro Gramacho, depois de deixar a esposa em um ponto de ônibus. Quando voltava para casa, ele viu uma pessoa sendo assaltada. Ele reagiu para impedir a ação, mas acabou sendo atingido por disparos dos criminosos.

Segundo investigações da DHBF, quem aparece nas imagens de câmeras de segurança, atirando contra o policial aposentado, é Lucas Yan, que usa a arma do PM Paulo Renan da Silva, também suspeito de envolvimento no crime, e que foi preso por agentes da 1ª DPJM, na última segunda-feira (21), no Centro do Rio.

Contra o Lucas Yan, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, pelo crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP).

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

A DHC responsável pela investigação, segue em diligências para prender o criminoso.