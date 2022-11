Polícia fecha farmácia de manipulação clandestina em Bonsucesso

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) fecharam, nesta quarta-feira (23/11), uma fábrica clandestina que produzia medicamentos controlados sem autorização. Os agentes foram até o estabelecimento, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, após denúncia anônima. Duas pessoas foram presas.

Chegando ao endereço, com a demora no atendimento, os policiais forçaram a entrada. Foi encontrada uma linha de produção em andamento e os funcionários da fábrica tentaram esconder bombonas e caixas que eram utilizadas. Dentre os medicamentos encontrados, havia muitos utilizados para produção de anabolizantes, emagrecedores e antidepressivos.

Os agentes constataram que o estabelecimento não possuía autorização para adquirir ou manipular insumos controlados, além de não ter apresentado autorizações junto à Vigilância Sanitária e à Prefeitura. Um perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) confirmou as irregularidades. A gerente e a farmacêutica que se encontravam no local foram presas em flagrante pela prática de crime contra a saúde pública.