Homem é preso por matar segurança com barra de ferro no Centro do Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Centro e Zona Portuária, obteve junto à 2ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, a prisão de um homem acusado de matar o segurança Marcio da Silva com golpes de barra de ferro, em junho de 2021. Denunciado pelo MPRJ, Estevão Henrique Silva Lima estava sendo procurado e foi preso nesta terça-feira (22/11) por agentes da 1ª DP (Praça Mauá).

“O crime de homicídio foi cometido por motivo fútil, em razão de uma discussão ocorrida dias antes, por meio cruel, haja vista que foram desferidos diversos golpes, impondo à vítima intenso e gradativo sofrimento durante o ataque. Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atacado de maneira súbita, no momento em que estava de costas manuseando o aparelho celular", diz a denúncia.

Segundo o promotor de Justiça Marcelo Muniz Neves, que assina a denúncia, trata-se de um crime bárbaro e premeditado. “A desavença entre réu e vítima ocorreu dias antes do fato, acrescendo-se que o denunciado, após o homicídio, ainda subtraiu o celular da vítima", ressalta o promotor.