Polícia Civil prende homem que se disfarçava de policial para roubar cargas

Os integrantes do bando usam uniformes e distintivos semelhantes aos da Polícia Militar - Foto: Divulgação

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, nesta terça-feira (22/11), um homem acusado de envolvimento em uma quadrilha especializada em roubar cargas e praticar extorsões Os integrantes do bando usam uniformes e distintivos semelhantes aos da Polícia Militar para praticar os delitos em diversas localidades da cidade. Ele foi capturado no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Com o criminoso foram apreendidos uma pistola, um revólver, três camisas pretas escrito “Polícia”, dois distintivos, lacres para imobilização, balaclava, farta munição, documento de identificação falso e placas de identificação veicular adulteradas, que eram usadas para impossibilitar a identificação do veículo utilizado nas ações criminosas.

Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Contra o acusado também foi cumprido mandado de prisão pendente pelos crimes de estupro e lesão corporal.