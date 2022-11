Aluno coloca fogo em sala de aula em escola na Baixada; confira vídeo

Um adolescente de 12 anos provocou um incêndio dentro da própria sala de aula, na manhã desta terça-feira (22/11), na Escola Municipal Deoclécio Dias Machado Filho, em Mesquita, município da Baixada Fluminense.

O ato foi registrado por testemunhas e o vídeo foi publicado em redes sociais. Confira, abaixo, o registro:

null Reprodução/Redes sociais

Autor: Reprodução/Redes sociais

De acordo com o relato de outros estudantes, o aluno chegou ao colégio com um galão de gasolina escondido dentro da mochila. Durante uma das aulas, por volta das 9h, ele pediu ao professor para ir ao banheiro. Enquanto saia da sala, o suspeito derramou gasolina próximo a entrada da sala, acendeu um isqueiro e jogou sobre o combustível.

O incêndio foi contido por funcionários da Escola com extintores de incêndio. Ninguém ficou ferido. O menor de idade acusado pelo ato tentou fugir, mas acabou sendo capturado por agentes da Guarda Municipal que estavam próximos ao colégio. A equipe da GM conduziu o adolescente para a 53° DP (Mesquita).



Na delegacia, o menino apresentou "frieza no comportamento, sem empatia com a gravidade dos fatos" e indicou que o crie foi premeditado, segundo o delegado da unidade. A Secretaria Municipal de Educação de Mesquita informou que está acompanhando o caso, junto do Conselho Tutelar e a Guarda Municipal. A 53° DP deve periciar o colégio nos próximos dias e segue investigando o caso.