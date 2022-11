Barricadas do tráfico: insegurança e transtorno em comunidade de São Gonçalo

Insegurança e tensão são sentimentos compartilhados por moradores da comunidade do Galão, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, há vários anos devido à histórica presença do tráfico no local. No entanto, na última semana, estes sentimentos tem sido potencializados com a colocação de novas barricadas nos principais acessos à comunidade, segundo denúncias.

A entrada de carros de aplicativo e outros serviços de entrega tem sido dificultada por novos obstáculos colocados pelos traficantes nas ruas Alberto Pitta, Travessa Areal, Travessa Marques e outras vias circunvizinhas.

Ainda de acordo com as denúncias, a constante presença de traficantes armados em pontos estratégicos da comunidade, mesmo à luz do dia, também tem aumentado a insegurança.

Em nota, a Polícia Militar informou que "o 7ºBPM (São Gonçalo) realiza ações para prevenir e coibir as investidas criminosas que afetam a livre circulação das pessoas, assim como o deslocamento de veículos de prestadores de serviços, além de fazer a retirada de obstáculos colocados em vias públicas ("barricadas").

As ações, incluindo aquelas para remoção de "barricadas", são planejadas seguindo informações oriundas de denúncias e do Setor de Inteligência, sendo respeitadas as determinações atualmente vigentes e contando com o apoio de maquinário adequado para retirada de tais artefatos.

Ressaltamos, ainda, que as unidades da Corporação seguem planejamento prévio e protocolos técnicos para atuar em comunidades, como no caso da região mencionada, tendo como preocupação central a preservação de vidas - da população local e de policiais militares envolvidos na ação.

A Polícia Militar ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190, bem como do Aplicativo 190, disponível nas plataformas Android e IOS, que é mais um canal para esse breve e imediato acionamento pelo cidadão".