Decretada nova prisão de Gabriel Monteiro por violação e assédio sexual

A juíza Simone de Faria Ferraz, da 43ª vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, decretou a prisão preventiva de Gabriel Monteiro pelos crimes de violação sexual mediante fraude e assédio sexual contra seus ex-assessores. O ex-vereador e ex-policial militar já estava preso, na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, por estupro de uma vendedora.

Segundo o Ministério Público, ele teria forçado a jovem a praticar relações após a inauguração de uma casa noturna, em 15 de julho, na Barra da Tijuca.

No final da tarde do dia 7 de novembro, Monteiro foi preso. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, que acatou a denúncia do MP.

O ex-vereador passou por audiência de custódia na tarde de terça-feira, e foi transferido para a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na manhã desta quarta-feira (23).

Outros dois novos casos envolvendo acusações de crimes sexuais contra o ex-vereador e youtuber Gabriel Monteiro estão sendo investigados. Os registros, feitos por duas mulheres, ocorreram na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) na terça-feira, um dia depois da prisão de Monteiro. As investigações ainda estão na fase inicial e testemunhas serão ouvidas.

A defesa de Gabriel Monteiro alega desconhecer as denúncias.