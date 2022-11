Mulher é encontrada morta em cima da cama no Mutondo, em São Gonçalo

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estão apurando as circunstâncias da morte de uma mulher, cujo corpo foi encontrado na noite desta terça-feira (22/11), no bairro do Mutondo, em São Gonçalo.

Segundo os agentes, a vítima, de 42 anos, foi encontrada morta em cima da cama, já em estado de putrefação. A casa, localizada na Rua Raul Deveza, estava em desalinho. A causa da morte não foi determinada. Segundo informações, ela teria sido morta na semana passada.

Um homem suspeito de ter cometido o crime foi baleado, no bairro do Rocha, na noite de ontem (22/11). Segundo relatos de vizinhos, ele seria companheiro da vítima. Testemunhas afirmam que ele deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde estaria internado. A Polícia Civil, no entanto, ainda não confirma a relação dele com o crime.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó, onde passa por perícia. Procurada, a Polícia Civil disse que segue investigando o crime.

"A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A vítima foi identificada como Simone Azevedo Moacir. A perícia foi feita no local e agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime", escreveu, em nota.