Acusados de tráfico são presos em Niterói durante ação da PM

Policiais do 12ºBPM (Niterói) prenderam, na tarde desta terça-feira (22), três homens acusados de tráfico de drogas no bairro do Caramujo. A ação aconteceu após denúncias anônimas sobre a identificação dos acusados e o tipo de atividde exercida por eles no tráfico de drogas.

Segundo a PM, a apreensão ocorreu durante um patrulhamento na região. Os criminosos, ao avistarem os policiais, se renderam e foram levados à Central de Flagrantes para registro da ocorrência. Com eles, foram apreendidos: uma pistola com munição, um rádio, 550 gramas de maconha, 100 gramas de cocaína e 40 gramas de crack. O caso foi registrado na 76ªDP (Niterói).